Armand Marchant met twaalfde tijd naar tweede run WK slalom in Cortina d’Ampezzo

Armand Marchant heeft zich met een uitstekende prestatie geplaatst voor de tweede manche van het WK slalom in het Italiaanse Cortina d’Ampezzo. De Luikenaar realiseerde de twaalfde tijd en mag daarmee straks in de tweede run als vierde de piste op. De leiding na de eerste run is voor de Oostenrijker Adrian Pertl. Zijn voorsprong op Marchant bedraagt 0.89 seconden. De tweede manche start om half twee. Tom Verbeke eindigde de eerste run op een fraaie 29ste plaats.

