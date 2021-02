Ook gisteren was het druk in het Gentse Sint-Pietersstation. — © gianni barbieux

Ook zondagochtend is het best druk in de grote stations in Vlaanderen. Onder meer in Gent, Brugge, Brussel-Zuid en Leuven is het drukteplan opnieuw geactiveerd, meldt woordvoerder Dimitri Temmerman.