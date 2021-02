Man wordt per ongeluk uitgenodigd voor videogesprek, en gaat viraal met antwoord

Een vrijgezellenfeest organiseren in tijden van corona lukt ook via een videogesprek. Maar dan moet je wel de correcte persoon uitnodigen om zich bij dat gesprek te voegen. Lucy Poore deed dat niet en nodigde een mannelijke Taylor Lowery uit in plaats van haar vriendin met dezelfde naam. De Taylor die op de uitnodiging inging had een hartverwarmende boodschap voor de dames, die nu de wereld rond gaat. “Nodig hem uit voor het huwelijk”, klinkt het in een van de talloze reacties op de TikTok-video.