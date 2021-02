Zangeres Kato Callebaut aangevallen door hond: “Hij hapte uit het niets”

Zangeres Kato Callebaut (29) werd vrijdagmiddag aangevallen door een hond toen ze langs de Kustbaan in Oostende aan het lopen was. De vrouwelijke helft van ‘The Starlings’ werd in haar arm gebeten. “Het heeft geen zin om kwaad te zijn. Maar ik ben wel stevig geschrokken”, zegt ze.

Kato Callebaut - bekend van The Starlings, de muziekgroep waarin ze samen met haar vriend Tom Dice zit - ging vrijdagmiddag zoals wel vaker lopen in Oostende. Maar toen ze op de Kustbaan een vrouw met twee aangelijnde honden kruiste, ging het even fout. Eén van de honden beet Kato in de arm. De rottweiler had haar stevig beet en de zangeres belandde uiteindelijk op de spoedafdeling. “Ik had gelukkig verschillende laagjes aan”, zegt ze. “Anders was het wellicht erger geweest. Maar ik liep een wonde en een kneuzing op. En ik kreeg een inspuiting en moet nu alles goed opvolgen.”

Maar kwaad op de eigenares van de hond is Kato niet. Ze heeft zelf twee honden en staat bekend als dierenliefhebber. “Je kunt dieren nu eenmaal niet altijd even goed inschatten”, zegt ze. “En dat baasje was zelf ook heel erg hard geschrokken. Ze was ook heel vriendelijk en behulpzaam. En ze zou er ook meteen mee aan de slag gaan. Klacht indienen? Neen, daar heb ik niet aan gedacht. Het heeft geen zin om kwaad te zijn.”

Een concrete aanleiding voor de aanval was er nochtans niet. “Ik liep gewoon voorbij. Zelfs niet bepaald dicht of zo. Maar die hond hapte uit het niets. Misschien dacht hij dat ik zijn baasje wou aanvallen of zo (glimlacht). Maar goed, ik moet nu even goed opletten dat het niet ontsteekt. Maar ik zal snel weer helemaal de oude zijn.”