Real Madrid doet weer helemaal mee in de Spaanse titelstrijd. De Koninklijke boekte een vierde competitiezege op rij en nadert daarmee tot op drie punten van leider Atlético. Tegen Real Valladolid liep het echter niet van een leien dakje: Casemiro zorgde voor het enige doelpunt van de avond en Thibaut Courtois had heel wat werk, maar de Rode Duivel slaagde er wel in om de nul te houden.