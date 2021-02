Waasland-Beveren en Charleroi hielden elkaar zaterdagavond in evenwicht. Op de Freethiel werd het 1-1. Na een aangename match leek Vukotic de thuisploeg de drie punten te schenken. Massimo Bruno maakte in de extra tijd gelijk met een geniale ingeving. Waasland-Beveren is door de zege van Cercle Brugge de nieuwe rode lantaarn.