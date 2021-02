Kylie Jenner heeft de duurste Birkenstocks ooit: gemaakt van nog veel duurdere Birkin-tassen

De Amerikaanse realityster Kylie Jenner (23) heeft voortaan met voorsprong de duurste Birckenstocks ooit. Aan haar schoeisel hangt een prijskaartje van 63.000 euro. Als materiaal werden namelijk enkele oude Hermès Birkin-tassen gebruikt. Dat zijn de duurste designertassen die er bestaan.

De schoen is een onofficiële cross-over tussen de twee merken. Daarom is de naam ook licht gewijzigd in Birkinstocks. De limited edition-sandalen worden omschreven als “de exclusiefste sandalen ooit”. Volgens de fabrikant zijn ze best nog redelijk van prijs, want de prijs van een Birkin-tas kan oplopen tot 160.000 euro. (tove)