Pas Geopend: Slagerij Boeuf

Niels Claessens (27) en Leslie Kingambo (26) zijn afkomstig uit Sint-Truiden maar wonen al bijna twee jaar in Opheers. “Niels was chef-slager bij Beenhouwerij Renmans in Tienen, maar hij droomde altijd van een eigen slagerij”, aldus Leslie. “Op een dag kwamen we langs deze slagerswinkel die al een tijd gesloten was. Omdat we ook koeien hier in de buurt hebben, hebben we in november beslist om de stap te wagen. Ikzelf werkte als junior boekhoudster in een boekhoudkantoor, maar werk nu voltijds in de winkel.”

Eigen kweek

In de meterslange koeltoog bij Slagerij Boeuf vind je vooral fijne vleeswaren, zelfbereide salades, gevarieerde dagschotels en kwalitatief vlees. “We werken met supermals Duroc varkensvlees en met Limousin rundsvlees van eigen kweek. De koeien worden door ons zelf opgevoed en opgevolgd”, legt Leslie uit. “Daarnaast bieden we ook allerlei kazen, brood en zelfs wijn aan. We kijken bovendien uit naar toekomstige samenwerkingen met de plaatselijke handelaars.”

Praktisch:

Slagerij Boeuf

Darisstraat 5a, Mechelen-Bovelingen

0489/505905

info@slagerijboeuf.be

Facebook/Instagram: Slagerij Boeuf

Open:

Woensdag t.e.m. vrijdag van 8 uur tot 12.30 uur en van 13 uur tot 18 uur, zaterdag van 7 uur tot 16 uur en zondag van 7 uur tot 12 uur. Gesloten op maandag en dinsdag.