Sensatie in Engeland: Everton is er voor het eerst sinds 17 oktober 2010 in geslaagd om de Merseyside-derby te winnen. The Toffees versloegen stadsrivaal Liverpool met 0-2 op Anfield Road. Everton komt daardoor ook op gelijke hoogte met The Reds, die met een troosteloze 0 op 12 achterblijven en helemaal het noorden kwijt zijn.