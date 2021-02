Dortmund duwt Schalke 04 dieper in de put in Revierderby, Haaland maakt wereldgoal

Schalke 04 heeft ook in de derby tegen Borussia Dortmund de rug niet kunnen rechten. De club van invaller Benito Raman ging met zware 0-4 cijfers onderuit op eigen veld. Erling Haaland stal andermaal de show met een pareltje van een doelpunt. Dortmund hijst zich voorlopig naast Bayer Leverkusen in de stand op een gedeelde 5de plek, maar Leverkusen komt zondag nog in actie. Schalke 04 stevent ondertussen af op de degradatie.