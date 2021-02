Het was een „regen van metaal” die ineens neerkwam. Bewoners van de Sint Josephstraat en enkele zijstraten in Meerssen zijn flink geschrokken toen zaterdagmiddag brokstukken van een brandende vliegtuigmotor in tuinen, op auto’s en daken vielen. Als door een klein wonder zijn er ‘slechts’ twee lichtgewonden gevallen.