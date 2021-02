Atlético Madrid kan voor tweede keer in vier dagen niet winnen tegen Levante na discutabele slotfase

Atlético Madrid had de leiding in La Liga stevig in handen, maar plots ruiken achtervolgers Real Madrid, Barcelona en Sevilla nog een kansje op de titel. Atlético, dat zonder de geblesseerde Yannick Carrasco speelde, speelde woensdag al 1-1 gelijk tijdens hun inhaalwedstrijd tegen Levante. Zaterdag stonden de twee ploegen opnieuw tegenover elkaar en ging Atlético zowaar met 0-2 de boot in. Dat gebeurde wel na een bijzondere slotfase waar Atlético een penalty kon krijgen, maar Levante op de counter nog de score verdubbelde.