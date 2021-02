Hopen op de Britse variant: waarom het goed nieuws is als deze mutatie dominant wordt

Onderzoek naar de Britse variant van het coronavirus toont aan dat deze niet noodzakelijk een hogere virale lading heeft, maar wel langer aanwezig in ons lichaam. De vraag stelt zich dan of het niet nuttiger zou zijn om mensen die ermee besmet zijn, langer in quarantaine te houden. En toch is het niet alleen slecht nieuws dat deze variant op weg is naar dominantie.