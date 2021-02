Eli Iserbyt heeft zijn seizoen in het slotweekend nog wat extra kleur gegeven. De Europese kampioen bleek de sterkste in de Waaslandcross in Sint-Niklaas en boekte zo zijn eerste zege sinds hij de Superprestigemanche in Boom won op 6 december. Voor Iserbyt is het een welkome zege nadat hij na zijn zware valpartij in Heusden-Zolder twee maanden geleden wat op de sukkel was geraakt.