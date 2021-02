Michael Woods de beste in de Tour des Alpes Maritimes, Canadees is ook de nieuwe leider

De Canadees Michael Woods heeft zijn debuut bij Israël Start Up Nation niet gemist. Hij won de tweede rit in de Ronde van de Haut Var, voor de Nederlander Bauke Mollema. Woods neemt ook de leiderstrui over. Arjen Livyns eindigde knap achtste.

De tweede etappe was er op papier één voor sterke puncher/klimmers met een aankomst op de Muur van Fayence, 1,2 km Fayence aan 9,8%, gemiddeld. Dat belette niet dat zeven dapperen besloten om op avontuur te trekken: Clement Berthet, Victor de la Parte, Hugo Houle, Bihiam Ghirmay, Andrea Mifsud, Cyril Barthe en Dylan Kowalski.

De beslissing zou vallen in de slotklim naar de Mur de Fayence, een heus rotding en voer voor de echte punchers. Ineos Grenadiers, Trek-Segafredo, Israel Start-Up Nation: de kopmannen werden in positie gehouden, het tempo ging omhoog. Met Hugo Houle en Victor de la Parte werden de laatste vluchters op 2,4 km ingerekend.

Aan de voet van de slotklim bepaalde Astana de snelheid maar het was Vuillermoz die voor de aanval koos. AG2R - Citroën probeerde Greg Van Avermaet in stelling te brengen maar de slotklim bleek te steil voor onze landgenoot. Woods voerde als eerste favoriet het tempo op, met Narvaez en leider Mollema in zijn wiel. Woods plooide niet en snelde naar de dagzege, van kortbij gevolgd door Mollema en Narvaez. In het algemeen klassement hebben Woods en Mollema dezelfde tijd, Woods is leider op basis van de etappe van vandaag.

Zondag staat de slotrit op het programma, een bergrit van 136 km met start en aankomst in Blausac. (gvdl)