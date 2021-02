Oostenrijkse Liensberger verovert goud op slalom, Kim Vanreusel eindigt als 29ste

De Oostenrijkse Katharina Liensberger heeft op het WK alpijnse ski in het Italiaanse Cortina d’Ampezzo de slalom op haar naam geschreven. Kim Vanreusel eindigde als 29ste.

De 23-jarige Liensberger won beide runs en eindigde met een totaaltijd van 1:39.50 helemaal bovenaan. De Slovaakse Petra Vlhova (1:40.50; +1.00) volgde als tweede, voor de Amerikaanse titelverdedigster Mikaela Shiffrin (1:41.48; +1.98).

Het is de derde medaille dit WK voor Liensberger. De Oostenrijkse pakte het (gedeelde) goud op de individuele parallelslalom en het brons op de reuzenslalom.

Kim Vanreusel tekende in de eerste run voor de 36e chrono en in de tweede run voor de dertigste. Dat leverde haar een 29e plaats op in de eindstand (1:49.77; +10.27). Axelle Mollin en Sara Roggeman konden in de eerste run geen resultaat neerzetten. (belga)