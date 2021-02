Logische winst voor Denise Betsema in Ethias Cross Sint-Niklaas

Denise Betsema heeft de Ethias Cross in Sint-Niklaas op haar naam geschreven. De Texelse reed iets voorbij half koers weg uit een kopgroepje van drie. De ereplaatsen waren voor Annemarie Worst, Sanne Cant legde beslag op de laagste podiumplaats.

Het laatste weekend van het seizoen kon niet meer rekenen op Lucinda Brand en Ceylin Alvarado. De wereld- en Europees kampioene hebben de rustfase al ingezet. Wel van de partij: Denise Betsema, waarmee de favoriete al meteen gekend was. De Texelse nam een matige start maar het zachte lenteweer zorgde niet meteen voor kriebels in de kuiten. Gevolg: aan het einde van de eerste ronde kregen we een pelotonnetje van twaalf rensters.

Genoeg geweest, vond Denise Betsema. De kopvrouw van Pauwels Sauzen - Bingoal fietste aan het eind van de tweede ronde in geen tijd een handvol seconden bij elkaar op Annemarie Worst en Sanne Cant. De Nederlandse maakte echter enkele foutjes waardoor Worst opnieuw kon komen aansluiten. Twee leidsters, met Sanne Cant op een handvol meters.

Een tweede versnelling van Betsema was er ook voor Worst te veel aan. Cant kreeg in de achtergrond het gezelschap van Fem van Empel maar reed na een fietswissel opnieuw weg van de jonge Nederlandse.

(gvdl)