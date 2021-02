Russen registreren derde vaccin

“Vanaf midden maart zullen de eerste 120.000 doses in omloop worden gebracht”, zei Misjoestin over het derde vaccin, dat ‘Kovivak’ is gedoopt. “Rusland is vandaag het enige land waar al drie vaccins bestaan.”

Kovivak werd ontwikkeld door het onderzoekscentrum Tsjoemakov in Moskou. Het moet nu de derde fase van de klinische proeven afronden, die volgens het Russische ministerie van Onderzoek in maart op 3.000 mensen zullen worden uitgevoerd.

Spoetnik

Rusland registreerde zijn eerste vaccin, Spoetnik V, in augustus, terwijl het tweede Russische vaccin, EpiVacCorona, in oktober werd gehomologeerd. Spoetnik V biedt een effectiviteit van 91,6 procent tegen symptomatische vormen van COVID-19, zo bleek uit resultaten die begin februari werden gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet, en die werden goedgekeurd door onafhankelijke experts.

Intussen is Spoetnik V al in een twintigtal landen goedgekeurd. Rusland zet daarbij ook in op productieakkoorden met andere landen, eerder dan de vaccins te exporteren, aangezien het zelf niet over de productiecapaciteit beschikt om aan de binnenlandse vraag te kunnen voldoen. “We versnellen de productie van vaccins”, beloofde Misjoestin zaterdag. “Meer dan 10 miljoen doses van Spoetnik V zijn geproduceerd en ongeveer 80.000 van EpiVacCorona.”