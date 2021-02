Eline Berings strandt in BK atletiek op twee honderdsten van EK-limiet, hoogspringers maken indruk

Anne Zagré heeft zaterdag de 60 meter horden gewonnen op het BK indooratletiek in Louvain-la-Neuve. Ze klokte 8.09. Eline Berings finishte als tweede in 8.12, terwijl ze 8.10 nodig had om naar het EK in het Poolse Torun te mogen. De hoogspringers maakten indruk. De 16-jarige Merel Maes ging over 1m91, Thomas Carnoy wipte over 2m25.

Thomas Carmoy won het hoogspringen op het BK indooratletiek in Louvain-la-Neuve met een sprong over 2m25. Eerder plaatste hij zich met 2m28 al voor het EK indoor in het Poolse Torun, waar hij op de top acht mikt. “Ik was de enige deelnemer. Dat is niet evident, en toch heb ik goed gesprongen. Dat geeft vertrouwen”, zei de 21-jarige Carmoy na afloop van het BK. “Over de speciale omstandigheden hoor je mij niet klagen. Ik ben iemand die het moet hebben van ambiance, maar een keertje zonder afleiding en lawaai springen mag ook wel eens. Het was eigenlijk een soort doorgedreven training. Dat kan al eens leuk zijn.”

Carmoy liet nog enkele nipt gemiste pogingen op 2m30 optekenen. “Ik heb het in mij, maar ik heb die 2m30 nog even gespaard voor in Polen. Laat mij daar maar op de verrassing spelen. Een medaille lijkt me niet mogelijk, top acht zou al heel mooi zijn op het EK. En hoe dan ook is mijn seizoen al geslaagd.”

”Een schreeuw van geluk ook in het kamp van de zestienjarige Merel Maes, die de persoonlijke records blijft opstapelen. Met 1,91m voert ze niet enkel de wereldranglijst aan bij de scholieren, de -18-jarigen. Ze springt dit jaar ook hoger dan seniore Claire Orcel. Met die sprong is ze dit jaar de op tien na beste hoogspringster dit jaar.

Maes schuift op naar de zesde plaats op de Belgische ranking aller tijden als je alle leeftijdscategorieën in rekening brengt. Op de Europese rankig van 2021 is ze dertiende, waardoor ze mag hopen om opgevist te worden voor het EK indoor in het Poolse Torun. “Ah, maak ik kans om opgevist te worden?”, reageerde Maes verrast. “Als dat gebeurt, ga ik daar geen neen tegen zeggen. Het zou een mooie kans zijn om ervaring op te doen.”

De Oost-Vlaamse kon zelf nauwelijks geloven wat ze in Louvain-la-Neuve gepresteerd heeft. “Ik snap het gewoon niet goed. Hier verschiet ik echt van. Ik ben nog maar vier jaar bezig met hoogspringen, met Tia Hellebaut als voorbeeld. Dat ik ooit zo hoog zou gaan, had ik nooit durven dromen. Laat staan dat ik het op deze leeftijd al zou doen. Boven de 1m90 gaan vind ik toch al cool. Waar ik nu verder van droom? De Spelen, en wie weet kan ik daar op een dag wel op het podium staan.”

Hoewel ze in de atletiekwereld steeds hogere toppen scheert, blijft Maes het hoogspringen combineren met voetbal. Ze is rechtsachter bij Vrasene. “Nu ik vijf keer per week train voor het hoogspringen is het voetballen wat aan het afnemen”, vertelt ze. “Maar ik wil er nog niet mee stoppen. Daarvoor doe ik het nog te graag.”

Een stralende Merel Maes. — © BELGA

Eline Berings kende eerder op de dag pech. Ze strandde in de finale van de 60m horden op twee honderdsten van de EK-limiet. De selectieperiode voor Torun sluit dinsdag af en dus was het BK de wedstrijd van de laatste kans voor Berings. “Dit is zuur”, zei ze na afloop. “Maar ik ben wel trots dat ik hier mijn snelste tijd van het jaar loop, want ik heb de hele week niet kunnen trainen door een hamstringprobleem.” In principe heeft Berings niet aan de EK-eisen voldaan, maar ze staat wel negentiende op de Europese ranking en hoopt stiekem nog op deleberatie. “Ik hoop dat ze mij de kans geven. Ik loop elke week sneller en kan op het EK binnen twee weken in topvorm zijn.”

Berings benadrukte ook nog eens dat de trainingsomstandigheden de voorbije maanden niet optimaal waren. “Het was koud in de hal in Gent en ik stond er alle dagen alleen voor. Het was vechten tegen mezelf. In die zin is mijn 8.12 van vandaag eigenlijk nog een mooie chrono. Ik voelde mij ook voor het eerst dit seizoen fris. De voorbije weken was ik vermoeid, omdat ik te veel wedstrijden op korte tijd had gepland.”

Of ze nu gedelibereerd wordt voor het EK indoor of niet, Berings houdt haar carrière nog niet voor bekeken. “Ik ga door tot Tokio. Jullie zijn nog niet van mij af. Als ik mij in goeie omstandigheden kan voorbereiden, verwacht ik een prachtige zomer”, besloot de Gentse.

(belga)