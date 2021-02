Vrouwenfinale Australian Open: Naomi Osaka maatje te groot voor Jennifer Brady

De Japanse Naomi Osaka heeft met overmacht de finale van de Australian Open gewonnen, het eerste Grand Slamtoernooi van het tennisseizoen. De 23-jarige haalde het in Melbourne met 6-4 en 6-3 van de vier jaar oudere Amerikaanse Jennifer Brady, het 22ste reekshoofd. Voor Osaka, getraind door onze landgenoot Wim Fissette, was het haar tweede zege in de Australian Open.

Enkel in de eerste set kregen we een wedstrijd. Osaka ging weliswaar vroeg door de opslag van de 27-jarige Amerikaanse maar Brady zorgde voor een gepast antwoord met een tegenbreak. De kwaliteit van het spel lag niet superhoog maar de spankracht bleef. Bij 4-4 kreeg Brady zelfs een nieuwe kans op een break maar de Japanse hield het hoofd koel. Dat deed Brady niet. De Amerikaanse was duidelijk onder de indruk van haar eerste finale en schonk de set in cadeauverpakking aan haar Japanse tegenstandster.

Waarmee de veer bij Brady gebroken bleek. Osaka serveerde stabiel en forceerde meteen dubbele break: 4-0. Brady spartelde nog even tegen, forceerde op haar beurt een break (1-4) maar dat volstond niet om Osaka van haar vierde Grand Slamtitel te houden. Na iets meer dan een uur spel speelde het derde reekshoofd de wedstrijd professioneel uit: 6-4 en 6-3.

