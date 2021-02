België volgt Frankrijk niet: ook wie al ziek was, krijgt twee dosissen van coronavaccin

De Franse HAS (Haute Autorité de Santé) gebruikte als argument dat mensen die genezen zijn van COVID-19 tijdens hun infectie een immuungeheugen hadden ontwikkeld. Eén enkele dosis van het vaccin zou dan volstaan als booster. De HAS raadt aan om deze eenmalige vaccinatie minstens drie en liefst zes maanden na genezing uit te voeren. Dankzij deze aanpak kunnen een groot aantal vaccins worden uitgespaard, wat met de huidige beperkte leveringen een groot voordeel zou zijn.

De HGR onderzocht de relevantie, de mogelijke voordelen en de haalbaarheid van een dergelijke aanpak in ons land en kwam tot de conclusie dat het momenteel niet aangewezen is om iets te wijzigen aan haar aanbevelingen. “Bij gebrek aan meer precieze kennis over de aard van de immuniteit na infectie, wordt er best zo snel mogelijk gevaccineerd (d.w.z. 14 dagen na het verdwijnen van de symptomen of op het einde van de quarantaine), om het immuunspectrum uit te breiden. Op die manier wordt er een betere resistentie tegen varianten opgebouwd (momenteel bekend als de Zuid-Afrikaanse of Braziliaanse varianten).”

Bescherming

Op basis van dit advies maakte de Taskforce een afweging tussen de voor- en nadelen van de Franse aanpak. Ze besloot dat het huidige vaccinatieschema, met de toediening van twee vaccins moet worden gehandhaafd. “Het aantal doses dat we door de Franse aanpak zouden besparen, weegt niet op tegen de huidige onzekerheid over de immuniteit bij de mensen die al besmet zijn geweest”, zegt professor Dirk Ramaekers, hoofd van de Taskforce Vaccinatie. “Om zo snel mogelijk een terugkeer naar het normale leven te garanderen, blijft het bieden van een optimale bescherming aan het grootste aantal inwoners van België ons belangrijkste doel.”