Lieven Annemans zorgt opnieuw voor ophef met filmpje over vaccins: “Complotonzin”

De professor werd afgelopen zomer opgenomen in de expertengroep die ons uit de coronacrisis moest leiden, maar werd daar na onenigheid ook weer uitgezet. Annemans had toen een uitgesproken andere kijk op het virus en trok het nut van maatregelen in twijfel.

Dat lijkt hij nu opnieuw te doen door het delen van enkele opvallende filmpjes op zijn sociale media. Zo postte hij een filmpje van Pierre Capel, een man die optrad in een rechtszaak van het Nederlandse viruswaanzin en onder meer zegt dat de natuurlijke afweer voor de meeste mensen volstaat tegen het coronavirus. Ook raad hij een behandeling aan met hydroxyclorochine, een middel dat de Amerikaanse FDA uitdrukkelijk afraadt.

Op sociale media krijgt Annemans veel kritiek op het filmpje. “Wat kon Lieven Annemans nog méér doen om zijn wetenschappelijke geloofwaardigheid onderuit te halen?”, zegt wetenschapsfilosoof Maarten Boudry. Aan De Morgen liet Annemans weten niet beschikbaar te zijn voor commentaar.

