Kawhi Leonard leidt Clippers naar winst

Geen 10 op 10 voor Utah Jazz! Ondanks 35 punten van Donovan Mitchell en 23 punten van Bojan Bogdanovic verloor Utah na 57-49 achterstand halfweg met 116-112 van LA Clippers. Kawhi Leonard (29 punten) en Paul George (15 punten) maakten bij de Clippers hun comeback na blessures. Met 24 op 30 blijft Utah Jazz wel leider in de NBA. LA Clippers telt 22 op 32, staat derde en heeft Los Angeles Clippers in het vizier. “Dit ga ik aan mijn kinderen vertellen,” zei een fiere Joe Imbiid. De 26-jarige en 2m13 sterke center van Philadelphia 76’ers scoorde een career-high van 50 punten, plukte 17 rebounds en zette 4 blockshots. De Sixers wonnen na een attractieve partij in eigen midden met 112-105 van Chicago Bulls en blijven met 20 op 30 op de eerste stek fonkelen van de Eastern Conference. Jamal Murray scoorde 50 punten (8 op 10 driepunters) en leidde met Nikola Jokic (16 punten, 12 rebounds, 10 assists) Denver Nuggets in Cleveland Cavaliers naar knappe winst on the road: 103-120.

Monsterdunk Anthony Edwards

Anthony Edwards pakte afgelopen nacht/speeldag dan weer met de “Play of the Day” uit. Edwards dunkte bijzonder hoog boven enkele spelers van Toronto Raptors. Bangelijk mooi, maar de winst was wel voor het team uit Canada: 81-86!