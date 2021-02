Vlaanderen koopt het manuscript van de dichtbundel Bezette Stad van Paul van Ostaijen. Het werk is vanaf 27 maart te zien op de tentoonstelling ‘Boem Paukeslag. Bezette Stad 100!’ in het Letterenhuis in Antwerpen. Dat maakt minister van Cultuur Jan Jambon bekend. De verkoper en de prijs worden niet bekendgemaakt.