Als er straks leven op Mars wordt gevonden, dan is dat met dank aan onze landgenote Vinciane Debaille (42). De Brusselse geologe is één van de vijf Europese wetenschappers in het Marsteam, en zal meebeslissen waar robotjeep Perseverance precies stalen moet nemen. “Daarna is het tien jaar wachten tot de grondstalen weer op Aarde zijn en ik ze hier kan onderzoeken”, zegt Debaille.