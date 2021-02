Doe mee met De Limburgse Wandelchallenge

We wisten het natuurlijk al langer: het is heerlijk wandelen in Limburg. Bossen, boomgaarden, landduinen, groene heuvels, beekvalleien,... onze provincie biedt een gevarieerd palet aan wandelingen en is dooraderd met meer dan 2.000 kilometer aan bewegwijzerde paden.

De drie Regionale Landschappen in Limburg telden vorig jaar maar liefst 3.207.344 wandelaars op hun paden. Een jaar eerder waren er dat nog een miljoen minder. Regionaal Landschap Kempen en Maasland (RLKM) en Regionaal Landschap Lage Kempen (RLLK) lokten ongeveer 50 procent meer stappers. Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren noteerde een fenomenale groei van 150 procent, al moet wel vermeld dat er in die regio ook extra tellers zijn geplaatst op de ‘Verborgen moois’-wandelingen.

In ieder geval, meer dan 3,2 miljoen mensen die de Limburgse natuurpracht wandelend kwamen (her)ontdekken, da’s een indrukwekkend cijfer.

“Absoluut”, lacht Bert Lambrechts (N-VA), gedeputeerde voor Milieu en Natuur, “het is een heel mooi resultaat. Als voorzitter van de drie Regionale Landschappen en gedeputeerde kan ik hier alleen maar trots op zijn. Natuurlijk moeten we toegeven dat corona een gigantische rol speelt: omdat mensen weinig andere bezigheden hadden, zijn heel veel mensen gaan wandelen.”

Schatkamer

Om in te spelen op de hype, rollen het provinciebestuur, de Regionale Landschappen en deze krant samen De Limburgse Wandelchallenge uit. “De 42 burgemeesters van de Limburgse steden en gemeenten gaan de meest attractieve en charmevolle wandelroute op hun grondgebied voorstellen”, licht gedeputeerde Lambrechts toe. “Daarbij willen we zeker ook de onbekende pareltjes in de kijker zetten en bekende gebieden voor een stuk ontlasten. We hebben meer dan 2.000 kilometer wandelpaden in Limburg, onze groene schatkamer is veel ruimer dan de mensen beseffen.”

“Limburg staat al op de kaart als fietsparadijs en dat is fantastisch maar we willen onze eigen bevolking ook laten zien wat voor moois je hier al wandelend kan beleven. Bovendien is wandelen goed voor je fysieke en mentale gezondheid, je laadt de batterijen van je gemoed op in de natuur en werkt tegelijkertijd aan je conditie”, gaat Lambrechts verder. “Het kost niks en elke voordeur ligt in de buurt van een wandelroute.”

“Tegelijkertijd zetten we met deze wandelcampagne onze drie Regionale Landschappen in the picture want die leveren jaar in jaar uit fantastisch werk voor onze natuurgebieden, samen met andere partijen. De provincie betaalt voor het onderhoud van wandelpaden en bewegwijzering via de landschapsteams. Dat is heel belangrijk: een goed bewegwijzerd en degelijk pad zorgt juist voor fijne wandelervaringen.”

Bedorven

Zelf trekt de gedeputeerde van Milieu en Natuur ook graag de stapschoenen aan. “Mijn familie en ik zijn beginnen wandelen sinds de coronacrisis uitbrak en we proberen nu elk weekend een tocht van een kilometer of acht te doen met onze honden”, vertelt Lambrechts. “Ik geniet er telkens van. Ik kende de provincie al goed maar ontdek toch regelmatig nieuwigheden waarvan ik denk: ‘Potverdorie, hoe mooi is het hier eigenlijk?’ Hoe bedorven zijn wij als Limburgers om zo’n natuurpracht vlak bij ons te hebben? (lacht) Misschien word ik nu een beetje filosofisch, maar ik heb het gevoel dat er een nieuwe mindset aan het ontstaan is waardoor Limburgers meer de natuur in eigen buurt gaan opzoeken. Daar kan de Wandelchallenge zeker bij helpen.”

Prijzen

Hoe zit De Limburgse Wandelchallenge in elkaar? Vanaf dit weekend presenteren we in onze bijlage Goesting en online wekelijks drie wandelingen, voor elk Regionaal Landschap eentje, telkens in een andere gemeente, zodat er altijd wel een tocht in uw regio tussenzit. De burgemeesters stellen hun favoriete wandeling in hun eigen gemeente voor, met daarbij alle praktische informatie. Alle routes zijn ook te downloaden en er is wekelijks een korte, middellange of lange trip voorzien. Zo komen uiteindelijk alle 42 Limburgse gemeenten in trio’s aan de beurt, een mooie kans om onze hele provincie te zien langs boeiende paden.

Dat kan ook nog iets opleveren. Alle deelnemers die zich registreren en aantonen dat ze de helft van de 42 voorgestelde routes hebben uitgewandeld, ontvangen een shoe-led, een lampje dat je aan de hiel van je schoen kan bevestigen voor een betere zichtbaarheid. Een deelnemer kan bewijzen dat hij of zij een wandeling heeft volbracht door een aankomstfoto te uploaden via de persoonlijk online deelnamepagina.

Doorbijters die aantonen dat ze álle 42 trips van De Limburgse Wandelchallenge tot een goed einde brengen, maken kans op een hoofdprijs: onder hen verloten we drie arrangementen met overnachting in een mooie B&B in Limburg.

Deze wandelreeks verschijnt tot 23 mei in de krant maar deelnemers krijgen tot eind juni 2021 de tijd om aankomstfoto’s in te zenden. Meer informatie vindt u hier.

Ilse Ideler, directeur Regionaal Landschap Lage Kempen

“In ons werkingsgebied kan je letterlijk van laag naar hoog gaan: van De Wijers, met 1001 vijvers, naar de top van de mijnterrils in Beringen en Heusden-Zolder. Maar we hebben ook Bosland en een gigantisch duinengebied waar je een strandgevoel krijgt. Het is een zanderige streek waar toch ook veel beekvalleien zijn, vaak kleine pareltjes. Als ik in de zomer aan de Warmbeek in Hamont-Achel ben, kan ik het echt niet laten om mijn schoenen uit te trekken en er mijn voeten in te steken.”

“Met bezoek trek ik graag naar domein Kelchterhoef, een park waar je alles hebt: vijvers, hele oude monumentale bomen, bos, mooie uitzichten en fijne plekjes. Bijvoorbeeld een picknickeiland waar je met je laarzen of op blote voeten heen moet door het water. Dan zit je heerlijk tussen het riet. Of de holle bolle brug of de wiebelbrug, kinderen zijn er gek op. Nog een persoonlijke favoriet zijn de banken met golvende rugleuning waarop je zalig kan relaxen. Moeilijk om een kindje voor te trekken.”

“De uitgestippelde wandelwegen zijn altijd het resultaat van samenwerking met natuurverenigingen, gemeentebesturen - die hebben in ons gebied veel grond in eigendom - en particuliere eigenaren. We zijn heel blij dat de Provincie ervoor zorgt dat er continu mensen op pad zijn die omgevallen paaltjes of kapotte wegwijzers herstellen. Want een wandelgebied is maar zo sterk als het onderhoud.”

Het logo van RL Lage Kempen is de vlinder: “Een vlinder is een indicatie van biodiversiteit, een gezond landschap heeft veel vlinders en het diertje heeft een grote aantrekkingskracht.”

An Digneffe, directeur Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren

“Het zuiden van Limburg heeft een heel ander landschappelijk gevoel dan het noorden en dat heeft te maken met de ondergrond: wij hebben hier rijke leemgrond. Dat weerspiegelt zich sterk in de beleving bovengronds, we zijn historisch een rijke landbouwstreek. Er zijn geen grote uitgestrekte bossen, maar wel heel oude loofbossen met hoge natuurwaarde. Honderden grote landgoederen en kasteeldomeinen typeren de streek ook.”

“Het publieke domein is hier beperkter en we vragen aan wandelaars extra respect te hebben voor het private karakter. Leuke paadjes en kerkwegels kronkelen tussen plantages en akkers, weiden en boomgaarden. Een heel mooie beleving – je zit soms letterlijk tussen de koeien - maar we vragen wel respect voor die zaken. Er zijn bijvoorbeeld specifieke plukboomgaarden waar passanten wel in mogen.”

Haspengouw en Voeren hoort bij de oudste Regionale Landschappen van Vlaanderen. “We zijn van de eerste lichting, de start ligt in 1979. We hebben heel veel mooie plekken die nog te weinig belicht zijn, goed om die eens in the picture te zetten, in de eerste plaats bij de Limburgers zelf. Zelf vind ik het mooi als je op een wandeling kennismaakt met zowel Droog- als Vochtig-Haspengouw. Als je je wandeling noord-oost oriënteert, kan je ze alle twee beleven, zoals op een tocht van Groot-Loon naar Heks, of van Alden-Biesen naar Genoelselderen.”

In het logo van RL Haspengouw en Voeren zien we de das: “Een diersoort die in dit landschap goed gedijt. Holle wegen en boomgaarden, daar kunnen dassen goed burchten bouwen en voedsel vinden.”

Ignace Schops, directeur Regionaal Landschap Kempen en Maasland

“Er zijn weinig plaatsen in Vlaanderen die nog zo uitgestrekt zijn als RivierPark Maasvallei, Grenspark Kempen-Broek en uiteraard Nationaal Park Hoge Kempen. Die uitgestrektheid wekt bij bezoekers een heel aangenaam gevoel op, zeker in deze coronatijden, nu we herontdekken hoe belangrijk natuur voor de gezondheid is.”

“Ons Regionaal Landschap omvat 75.000 hectare als je binnen de provincie blijft, maar we gaan ook over de landsgrenzen heen. Maar het gaat niet om grootte, wel om kwaliteit van een regio. Een lievelingsplek? Dat varieert nogal eens, ook naargelang het seizoen. Ik heb ooit veel onderzoek gedaan naar kikkers, padden, slangen, hagedissen... Daardoor ben ik iemand die iets makkelijker naar water gaat. Als je dat in het juiste seizoen doet, als de kikkers kwaken, dan krijg je elke avond een gratis concert erbovenop.”

“In ons werkingsgebied heb je een afwisseling van verschillende landschappen, doorspekt met heel veel erfgoed. Kapelletjes en kastelen maken het erg aangenaam voor wandelaars, net als cafeetjes die - als het terug mag – een frisse pint of koffie kunnen aanbieden.”

“We willen verder inzetten op wandelingen voor mensen met een fysieke beperking. Een tweede focuspunt: ook mensen die het minder breed hebben moeten aangenaam aan natuurbeleving kunnen doen. Ten derde willen we investeren in de relatie natuur en gezondheid, we hebben o.a. een onderzoek opgestart met UHasselt rond burn-out.”

De mascotte voor RL Kempen en Maasland is trouwens de boomvalk: “Een heel typische soort van de heidegebieden, de boomvalk is daar specifiek voor.”