Kim Kardashian vraagt de scheiding aan van Kanye, koppel wil in vriendschap uit elkaar

Na zeven jaar huwelijk lijkt het nu definitief over en uit voor één van de bekendste koppels ter wereld. De twee leefden al langer gescheiden van elkaar, hij in Wyoming, zij in Los Angeles. Geruchten over een mogelijke echtscheiding hingen dan ook al maanden in de lucht. Het koppel probeerde - voor de kinderen - het huwelijk nog te redden door in relatietherapie te gaan maar ook dat mocht niet baten.

Alles voor de kinderen

Kardashian en West hebben samen vier kinderen: dochters North, 7, en Chicago, 3, en zonen Saint, 5, en Psalm, die in mei 2 wordt. Die zouden ze nu samen willen opvoeden onder co-ouderschap. Volgens de bronnen van TMZ zijn beiden zeer meegaand. Ze willen het beste voor de kinderen en in vriendschap uit elkaar gaan.

De scheidingspapieren zouden ingediend zijn door Kardashian’s advocate Laura Wasser, een bekende kop in het vak. Er werd nog geen datum voor de scheiding vastgelegd. Het koppel trouwde met een huwelijkscontract, beiden zouden zich daar ook aan willen houden.

(nba)