Daan en Piet bij hun biggen: “Uitbreiding is nodig voor de toekomst van ons bedrijf.” — © Karel Hemerijckx

Het aantal aanvragen voor stallen met intensieve veeteelt is de laatste jaren sterk toegenomen. De familie Paesmans uit Nieuwerkerken kocht een oude boerderij op in Herk-de-Stad. Het was de bedoeling om daar nieuwe stallen te zetten voor 2.793 mestvarkens en een belevingsboerderij te starten. Na buurtprotest schrapte de minister de vergunning.