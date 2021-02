Waarom er steeds meer grote veebedrijven opduiken in Limburg

Hasselt

De afgelopen drie jaar werden in Vlaanderen liefst 3.000 aanvragen gedaan voor grote projecten in de landbouw. Heel vaak gaat het om grote, intensieve veestallen of in de volksmond ‘megastallen’. Van de 133 ingediende projecten werden er vorig jaar amper vijf op lokaal niveau geweigerd. In Limburg zitten intussen al meer dan 5,2 miljoen kippen in stallen. Dat zorgt voor een toenemende patstelling op het platteland met aan de ene kant de boer die na duur studiewerk geen vergunning krijgt en aan de andere kant de omwonenden die vrezen voor hun levenskwaliteit. Uw krant brengt drie weekends lang een onderzoeksdossier over deze problematiek.