Leegstand winkelpanden in Hasselt en Genk blijft maar toenemen

En corona heeft ook een impact op de leegstand. Want die swingt in Limburg de pan uit. Desolate winkelstraten in Hasselt en Genk kleuren de leegstandkaart in onze provincie bloedrood. Het is niet allemaal de schuld van de shoppincentra buiten de stadscentra noch enkel van corona. De huurprijzen zijn gewoon vaak te hoog en een leegstandstaks te laag. En dit is nog maar een begin. Eens de steunmaatregelen van de overheid wegvallen, valt een golf van faillissementen te vrezen.