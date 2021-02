De “simpele burger” die tot het einde burgemeester bleef: “Graaf Leopold Lippens”

Op de pijltjes naar de werkkamer van de burgemeester in het stadhuis van Knokke-Heist staat niet zomaar “burgemeester”. Er staat “graaf Leopold Lippens” in gegraveerd. De bordjes konden decennia blijven hangen, want 42 jaar lang zat hij er op de troon. Maandag kondigde hij aan dat hij formeel zijn functies zou neerleggen. “Knokke-Heist was Lippens, en Lippens was Knokke-Heist”, zegt zijn opvolger. Leopold Lippens werd 79 jaar.