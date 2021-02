Braziliaans parlementslid aangerand door collega tijdens stemming

Tijdens een stemming in het parlement in het Braziliaanse São Paulo werd parlementslid Isa Penna seksueel aangerand door een van haar collega’s. De feiten dateren van 17 december 2020. Penna diende meteen een klacht in, maar het nieuws circuleert nu omdat er nu pas kan beslist worden over een mogelijke sanctie voor de beklaagde.(fc)

Op Twitter profileert Isa Penna zich als advocaat, biseksueel, eco-socialistisch en 100 procent feministisch. Ze beschuldigt Fernando Cury ervan haar te hebben vernederd. Cury weerlegt de beschuldigingen en zei dat hij haar een ‘snelle knuffel’ had gegeven. Een ethische commissie werd opgericht om te oordelen over zijn daden.