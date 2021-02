Vijf- en zesjarigen openen sportdriedaagse

Het waren de vijf- en zesjarigen die de sport driedaagse van de gemeentelijke sportdienst op maandag mochten openen in sporthal “Hirtheren” in Herderen.

Op dinsdag kwamen de 7- tot 9-jarigen en op woensdag de 10- tot 12-jarigen nog aan de beurt.Iedere dag werden er leuke bewegingsspelletjes gedaan. De Riemstse kinderen konden zich goed uitleven en deden gedreven mee met de spelletjes van meester Jos en meester Biaggio. De sportdagen verliepen geheel coronaproof en ook nu was er weer de nodige aandacht voor hygiëne en veiligheid.In totaal schreven 62 jongeren zich in voor deze supertoffe sportdagen en sportcoördinator Jos Meers was dan ook erg tevreden over de opkomst van deze enthousiaste kinderen.