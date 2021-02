Pieter Gerkens ontvangt ex-club STVV: “Bij Antwerp vond ik het Truiense familiegevoel terug”

De glimlach is terug bij Pieter Gerkens. “Bij Antwerp ben ik weer voetballer geworden.” — © DBA

“Op Stayen toonde ik voor het eerst wat ik in mijn mars heb.” Aan het woord is Pieter Gerkens, woensdag 26 geworden. De komst van STVV naar de Bosuil brengt warme herinneringen naar boven bij de Bilzenaar, die anderhalf seizoen in Haspengouw voetbalde. “Onder Leko haalde ik er mijn allerbeste niveau, en dat deed ik bij Antwerp opnieuw. Maar ik vind mijn weg wel onder Vercauteren.”