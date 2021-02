Nooit eerder stonden er zoveel winkelpanden leeg in onze provincie. — © fvv

Brussel

Er stonden in onze provincie nog nooit zoveel winkelpanden leeg. Dat blijkt uit het leegstandsrapport van het studiebureau Locatus. Met een leegstand van 13,3 procent spant Limburg de kroon. Nergens in Vlaanderen is de winkelleegstand zo hoog.