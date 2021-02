Aan zee is vrijdagnamiddag al de eerste drukte te zien. Zowel in Knokke-Heist als in Oostende kleurt de druktebarometer al geel, wat staat voor ‘druk’. De situatie is er momenteel beheersbaar maar volgens de politie van Knokke-Heist is het een voorbode voor een druk weekend. In verschillende andere kustgemeenten kleurt de kustbarometer lichtgroen en dus ‘gezellig’.