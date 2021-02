Maandag wordt in de Limburghal in Genk om 13 uur de eerste vaccinatie toegediend. — © Chris Nelis

Genk

Maandag 22 februari wordt om 13 uur de eerste prik gegeven in het vaccinatiecentrum in de Limburghal in Genk. Dat zal gebeuren in aanwezigheid van Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V).