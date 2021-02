Grootouderweek in Klimaatschool Bree

De grootouders van de kleuters en de leerlingen van 1 en 2lo in de Klimaatschool in Bree werden een hele week verwend. Ze mochten helaas niet fysiek aanwezig zijn maar dat hield de leerkrachten en de kinderen niet tegen om hen in de bloemetjes te zetten!

Zoals de jaarlijkse traditie het opdraagt, werden de hoofden bijéén gestoken om op zoek te gaan naar een alternatieve oplossing om de grootouders in de kijker te plaatsen. Ze hebben wellicht het afgelopen jaar het slechtste lot van iedereen getrokken. Velen onder hen moesten voor hun eigen gezondheid afstand nemen van hun allerliefste kleinkinderen. Tijd dus om hen een hart onder de riem te steken. De school koos ervoor om hen een hele week te verwennen. Alles moest uiteraard online gebeuren en daarom werden de grootouders getrakteerd op enkele filmpjes die werden opgenomen in de klasjes. Zo mochten ze even meegenieten van hun bengels, die les volgden, liedjes zongen, gedichten voordroegen, ochtendgym deden, dansjes maakten en die met veel liefde knutselwerkjes in elkaar staken. Deze laatsten werden op het einde van de week door de kinderen in hun brievenbus gestopt en dus coronaproof bezorgd.