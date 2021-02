Goed nieuws voor Rode Duivels: Timothy Castagne opnieuw klaar voor de dienst bij Leicester City

Leicester City kan opnieuw op Timothy Castagne rekenen. The Foxes lieten vrijdag weten dat de Rode Duivel fit is voor de wedstrijd tegen Aston Villa. Eerder deze week keerde bij Manchester City Kevin De Bruyne ook al terug uit blessure.

Leicester City recupereert zelfs twee rechtsachters in één klap. Naast Castagne keert ook Ricardo Pereira terug uit blessure. “Ze zullen allebei klaar zijn”, vertelde coach Brendan Rodgers vrijdag. “Ze hebben goed getraind. Alleen moeten we oppassen met Ricardo omdat hij iets langer out was.”