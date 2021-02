Bauke Mollema pakt eerste rit in Tour des Alpes-Maritimes et du Var, Van Avermaet knap tweede

Bauke Mollema (Trek-Segafredo) heeft de eerste rit in de Tour des Alpes-Maritimes et du Var gewonnen. Tussen Biot en Gourdon kregen de renners vrijdag 88 kilometer voor de kiezen. Bauke Mollema reed na de derde passage op de Col de Gourdon als eerste over de streep, vlak voor Greg Van Avermaet (AG2R-Citroën). De Belg Otto Vergaerde (Alpecin-Fenix) kreeg de prijs van de strijdlust.

Op de laatste beklimming van de Col de Gourdon slaagde niemand er nog in om zich los te rukken uit de greep van het peloton. Uiteindelijk was het de Nederlander Bauke Mollema, die na een val in de Tour maanden buiten strijd was, die zich bergop de snelste toonde. Greg Van Avermaet was een mooie tweede.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Top 10:

1. Bauke Mollema (Trek-Segafredo) 4h50’19’’

2. Greg Van Avermaet (AG2R Citroën) 00:02

3. Valentin Madouas (Groupama-FDJ) 00:02

4. Michael Woods (Israel Start-Up Nation) 00:03

5. Giulio Ciccone (Trek- Segafredo) 00:03

6. Dorian Godon (AG2R Citroën) 00:03

7. Rudy Molard (Groupa-FDJ) 00:03

8. Jesus Herrada (Cofidis) 00:03

9. Thibaut Pinot (Groupama FDJ) 00:03

10. David Gaudu (Groupama-FDJ) 00:03