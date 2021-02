AUSTRALIAN OPEN. Djokovic verslaan is voor Medvedev “de grootste motivatie”

Daniil Medvedev (ATP-4) staat zondag voor de tweede keer in de finale van een Grand Slam. In 2019 moest hij in de finale van het US Open met 7-5, 6-3, 5-7, 4-6 en 6-4 de duimen leggen voor Rafael Nadal (ATP-2), nu wordt ‘s werelds nummer een Novak Djokovic zijn tegenstander. “En Djokovic op een Grand Slam verslaan is mijn grootste bron van motivatie”, blikte de 25-jarige Rus vrijdag vooruit.

Op uitzondering van Roger Federer (ATP-5), die een jaar geblesseerd aan de kant bleef, heeft Medvedev sinds november elke andere speler uit de top tien verslagen. “Dat geeft me veel vertrouwen. Nog niet zo lang geleden speelde ik best goed, maar had ik het tegen de echte top lastig. Nu heb ik zelf mijn plaats in die top veroverd. Zondag blijft Djokovic wel de favoriet, hij heeft hier nog nooit een finale verloren. De acht keer dat hij de halve finales bereikte, won hij het toernooi ook. Ik ben al bij dat ik hier voor de eerste keer in de finale sta. Dat ik daarin één van de beste spelers aller tijden partij mag geven, is super. Hij heeft al zeventien Grand Slams gewonnen, je zou dus kunnen zeggen dat ik niets te verliezen heb. Toch ligt er ook op mijn schouders druk, want ik wil mijn eerste Grand Slam winnen en dat tegen Djokovic doen zou het allerhoogste zijn. Daarvoor zal ik mijn beste tennis moeten spelen en vier of vijf uur fysiek top moeten zijn.”

Als Medvedev het toernooi zondag wint, wipt hij over Nadal en de Oostenrijker Dominic Thiem naar de tweede plaats op de wereldranglijst. Bij verlies gaat hij alleen Thiem voorbij en wordt hij de nummer drie van de wereld.