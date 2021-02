Studies bevestigen: Pfizer-vaccin voorkomt ziekte, maar ook besmettingen

Mensen die zijn ingeënt met het vaccin van Pfizer/BioNTech, dragen het coronavirus veel minder snel over. Dat betekent dat de vaccins mogelijk niet alleen voorkomen dat mensen ziek worden, maar ook dat ze anderen veel minder snel besmetten.

© ISOPIX

Het virus zou bij ingeënte mensen zonder symptomen 89,4 procent minder overdraagbaar zijn. Bij patiënten die wel symptomen hebben, ligt dat percentage zelfs nog hoger, op 93,7. Dat staat in een data-analyse van Pfizer en het Israëlische ministerie van Volksgezondheid waar persbureau Reuters de hand heeft kunnen opleggen. De cijfers zijn nog niet gepubliceerd.

“Enorme afname”

Ook een afzonderlijke studie leverde goed nieuws op. Onderzoekers van het Sheba Medical Center concludeerden dat 7.214 ingeënte ziekenhuismedewerkers het virus na 15 tot 28 dagen veel minder snel overdroegen. Het gaat om een reductie van 85 procent bij besmette mensen met symptomen. Als ook asymptomatische patiënten worden meegerekend, gaat het om een afname van 75 procent.

“Of het uiteindelijk gaat om een reductie van 75 procent of 90 procent is niet belangrijk. Het is een enorme afname van de overdraagbaarheid”, zei een door Reuters geraadpleegde expert van de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem. “Het betekent dat niet alleen de gevaccineerde bescherming geniet. Zijn of haar omgeving worden ook beschermd.”

Hogere temperaturen

Pfizer/BioNTech zegt ook dat ze nieuwe data naar de Amerikaanse toezichthouder FDA te hebben

© REUTERS

gestuurd waaruit zou blijken dat het middel ook bij temperaturen van -25 tot -15 graden stabiel blijft.

Pfizer en BioNTech vragen de FDA om de richtlijnen voor de opslag van het coronavaccin aan te passen. Dan kan het vaccin tot twee weken onder die temperaturen worden opgeslagen. Als de toezichthouder daartoe besluit, wordt distributie van het middel veel eenvoudiger. Het vaccin wordt momenteel opgeslagen bij temperaturen van 60 tot 80 graden onder nul. Het kan zo een half jaar worden bewaard.

De vaccins van Pfizer/BioNTech worden vanwege die vereiste verscheept in speciale containers. Daar zit droog ijs in om de middelen koud genoeg te houden. Opslag op de lange termijn kan een uitdaging zijn voor landen die daar de infrastructuur niet voor hebben.

4.000 zwangere vrijwilligers

Of straks zwangere vrouwen ook een prikje kunnen krijgen moet nog onderzocht worden. Pfizer/BioNTech onderzoekt nu hoe veilig en effectief hun coronavaccin is. De bedrijven zijn naar eigen zeggen een studie begonnen met vierduizend vrijwilligers.

Zwangere vrouwen waren uitgesloten van de grote klinische onderzoeken in de VS die het Amerikaanse Pfizer heeft uitgevoerd om het vaccin goedgekeurd te krijgen. In de VS is het Pfizer/BioNTech-vaccin al wel toegediend aan zwangeren.

De studie bij vrouwen ouder dan 18 jaar loopt in de VS, Canada, Spanje, Groot-Brittannië, Argentinië, Brazilië, Chili, Mozambique en Zuid-Afrika. De vrouwen krijgen het eerste vaccin toegediend tussen week 24 en 34 van de zwangerschap. Drie weken later komt de tweede prik zoals in het klinisch onderzoek. Vanzelfsprekend is er een controlegroep die een placebo krijgt. Deze vrouwen krijgen na de bevalling een echt vaccin aangeboden. De studie gaat ook na of ingeënte vrouwen beschermende antilichamen op hun baby’s overdragen.