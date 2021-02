Tips voor een eerste picknick van het jaar

Komend weekend worden zachte temperaturen voorspeld. Ideaal voor een eerste barbecue, maar voor wie in de gezinsbubbel gaat wandelen klinkt een lentepicknick misschien nog aanlokkelijker. Enkele tips om een outdoor brunch of lunch in coronatijden lekker, praktisch én gezellig te maken.

Karel Roels van Aardig in Gent stelt zelf geregeld afhaalpicknicks samen en heeft tips voor wie het traditioneel wil aanpakken. “Bij een picknick draait het om lekkers te delen. Daarom is het interessanter om een aantal producten mee te nemen in plaats van allerlei verschillende proevertjes die meteen op zijn”, zegt hij.

Kaas op prikkertjes

Die basis bestaat uit du pain et du fromage. “Een goed brood, eventueel zelf gebakken, is onmisbaar”, zegt hij. Daarnaast kun je verschillendekazen meenemen. Dat hoeven geen afzonderlijke plakjes te zijn om je brood plekke mee te beleggen. Een stuk kaas neem je veel makkelijker mee”, klinkt het.

Bij delicatessenzaak Cru, met markten in Gent, Antwerpen en Overijse, raden ze aan om de kazen thuis voor te snijden in kleine blokjes en in een potje doen. “Serveer op een locatie naar keuze met een prikkertje om het coronaveilig te houden. Als je toch moet snijden, voorzie dan voor elke picknicker een eigen mesje.”

Hummus is een andere populaire keuze voor in de mand. “Heerlijk in combinatie met stokjes grissini, die je kunt verdelen onder de picknickbubbel. Voor vleesliefhebbers is een droog worstje makkelijk meegenomen en veilig om samen op te eten. Rauwe visbereidingen neem je beter niet mee. Die zijn delicaat om te bewaren, zeker als de temperaturen stijgen.”

Soep, sap en taartjes

Voorzie in de mand of rugzak ook plaats voor drankjes. Als starter kun je een kopje soep uit een thermos gieten, verder zijn flesjes sap ideaal. En du vin - voor wie de lente alvast wil inluiden met een glaasje rosé. Tip: kies een fles uit met draairop, dan krijg je geen lekjes in de mand.

“Een zoet toetje is een populaire afsluiter van een picknick. Een confituurtaartje is een klassieker”, zegt hij. “Reken op een taartje per persoon. Of ga voor American cookies of blokjes fruit”, klinkt het bij Cru over desserts die best tegen wat heen en weer gewiebel van de picknickmand kunnen. Tip: als je een paar satéstokjes meeneemt, kun je met verschillende kazen en stukken fruit een spiesje maken. Ook van snacktomaatjes en olijven kun je op die manier smullen.

