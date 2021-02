Maandenlange sluiting van horeca is groot probleem voor cafésporters

Coronacrisis

Een café zonder bier... Zestig jaar geleden dacht Bobbejaan Schoeppen nog dat er niks ergers bestond, maar sinds deze coronacrisis weten we wel beter. Veel erger dan een café zonder bier is… helemaal geen café. Niet alleen voor stamgasten of tooghangers, maar ook voor de talrijke cafésporters, die in onze provincie actief zijn. Zij kunnen door de sluiting van de horeca hun favoriete sport al maandenlang niet beoefenen. Het verhaal van enkele Limburgse ‘koningen’ van de cafésport.