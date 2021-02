Wat is het leuk om O’Sullivan te zijn: ‘The Rocket’ veegt tegenstanders in sneltempo van de snookertafel

De uitslagen van ‘The Rocket’ in Celtic Manor spreken voor zich:

Ronnie O’Sullivan - Robbie Williams 4-0

Ronnie O’Sullivan - Jimmy White 4-0

Ronnie O’Sullivan - Martin Gould 4-0

Ronnie O’Sullivan - Zhou Yuelong 4-1

In zijn zege tegen Williams maakte de Engelsman om de 15 seconden een pot. Uiteindelijk had hij slechts 46 minuten nodig om zijn tegenstander van tafel te vegen. Ook tijdens zijn volgende drie wedstrijden bleef ‘The Rocket’ onder een potgemiddelde van 20 seconden. Enkel de jonge Yuelong kon een frame winnen van O’Sullivan, toen het al 3-0 stond.

Zijn trainingsmaatje Martin Gould had voor hij met 4-0 werd afgedroogd uitgelegd hoe angstaanjagend het eigenlijk is om tegen O’Sullivan te spelen.

“Toen hij mij uit het niets een bericht stuurde, voelde ik me precies een klein kind”, aldus Gould. “Ik liet alles vallen voor hem. De eerste keer dat we trainden, bracht me nog koffie ook en ik was het meteen gewoon. Hoe hij speelt, het is gewoon angstaanjagend en onwerkelijk. Geweldig om naar te kijken wel, hij denkt zo vreselijk snel. Hij heeft een bal al gespeeld nog voor een ander het gezien heeft. Hij is van een andere planeet, maar je krijgt met hem wel de beste training die er is. Ooit hebben we eens acht uur aan één stuk gespeeld. De dag erna had hij spijt (lacht).”

Intussen blijft ‘The Rocket’ zelf best bescheiden bij zijn topvorm op de Welsh Open. “Ja, het is oké. Niet te slecht”, reageerde hij na zijn overwinning in de vierde ronde. “Ik heb tot nu toe degelijk gespeeld, vooral in het begin van wedstrijden.”

In de volgende ronde wacht een clash met zijn rivaal Ali Carter. Van nummer één Judd Trump heeft O’Sullivan niets meer te vrezen. De Engelsman verloor verrassend met 4-2 van Hossein Vafaei.

De kwartfinales:

Shaun Murphy - Stephen Maguire

Mark Selby - Jordan Brown

Ali Carter - Ronnie O’Sullivan

Mark Williams - Tom Ford