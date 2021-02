John van den Brom klinkt nog steeds strijdvaardig; “Zondag bewijzen we dat we thuishoren in play-off 1.” — © BELGA

Bijt ook John van den Brom, in navolging van zijn voorgangers, zijn tanden stuk op de gemakzucht die bij de Genkies met de regelmaat van een klok de kop opsteekt? “Neen”, is hij overtuigd. “Zondag bewijzen we dat we thuishoren in play-off 1.”