Wijkschool Cocon Kreyel zamelt in!

Het oudercomité van Kreyel Sjoal vindt het belangrijk om ouders en sympathisanten zo weinig mogelijk aan de mouw te trekken om de school te sponsoren. Ze probeert daarom in te zetten op creatieve manieren om geld in het laatje te krijgen en zodoende toch de nodige investeringen te kunnen realiseren.Inzamelingen… Sinds enkele jaren kan iedereen zijn gebruikte huis- en tuinbatterijen deponeren in de dropbox van de school. Deze is te vinden naast de schoolpoort in Kreyel. (Stramproyerweg 37). In de school weet men intussen dat elke kilo telt. Het oudercomité organiseert dan ook na de krokusvakantie een grootse inzamelactie van kleding, lakens, dekens, gordijnen, knuffelbeesten, schoenen (per paar), riemen en handtassen. Dit alles kan in zakken afgegeven worden aan de school van 22 februari t.e.m. 7 maart. Investeringen… Deze acties zijn van cruciaal belang. De opbrengst wordt immers geïnvesteerd in materiaal en teambuildingactiviteiten voor de kinderen, maar ook in nodige infrastructurele vernieuwingen. Cocon Kreyel is een school met een ziel; de kinderen kénnen elkaar en zorgen voor elkaar ongeacht het leeftijdsverschil, er zijn kippen, er worden groenten gekweekt, bij mooi weer wordt er buiten geluncht en lesgegeven. Uiteraard is de grootste doelstelling het behoud van het schooltje en de aantrek van nieuwe inschrijvingen. Om die reden is het oudercomité bezig met het vernieuwen van de speelplaats. Daarom doet ze een warme oproep aan iedereen om aan de school te denken tijdens de lenteschoonmaak!