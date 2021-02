Kinderen creatief aan de slag in hun eigen STEM-bubbel

Hugo Meus, hoofd van de PXL STEM Academy: “Voor deze vakantiekampen werkten we nauw samen met de Sportdienst van de stad Hasselt en met de stad Genk. Ons doel is altijd hetzelfde: kinderen warm maken voor technologie en wetenschap door hen leerrijke, technische doe-activiteiten aan te bieden. Deze krokusvakantie werkten we rond twee boeiende thema’s: robots - in alle vormen en soorten – en het thema ‘Te land, ter zee en in de lucht’.”Uiteraard verliep alles coronaproof. Meus: “In onze lokalen bleven de deelnemende kinderen de hele week volgens een strak schema in hun eigen STEM-bubbel. We hadden zeven bubbels en die golden niet alleen voor de workshops zelf, maar ook voor de maaltijden, de plaspauzes en de momenten waarop ze de frisse buitenlucht opsnoven. Bij de indeling van de groepen hielden we maximaal rekening met kinderen uit eenzelfde gezin, klas of school.”Er stond ook een ‘toonmoment’ op het programma en dat verliep deze keer online. Hugo Meus: “Door het online te organiseren, kon iedereen vanop afstand zien wat de kinderen allemaal op één week tijd gerealiseerd hebben. Ook de kinderen zelf bekeken de realisaties van alle andere groepen online vanuit hun eigen lokaal.““Een hogeschool betekent meer dan hoger onderwijs. In ons living lab bieden we kansen voor elke leeftijd en zijn we gelukkig dat we veel kinderen en gezinnen een leerrijke vakantie kunnen bieden”, besluit algemeen directeur Ben Lambrechts.