Olympisch kampioene Nafi Thiam test positief op corona en mist BK indoor

Thiam, die gelukkig geen symptomen vertoont, brak tot nu toe nog geen potten dit seizoen.

In haar beste discipline van de zevenkamp, het hoogspringen, ging ze in het Franse Val-de-Reuil over 1,86m. Drie pogingen over 1,90m mislukten. Thiams persoonlijke record – toen ze naar haar topvorm groeide – bedraagt 2,01m.

“Ik had nog niet gesprongen met een lange aanloop, dit was een eerste training maar dan in een competitie. Ik weet dat ik fysiek in vorm ben. Maar ik moest nog veel zoeken en wijzigen. Op technisch vlak ben ik er nog niet. Dat bleek ook vorig weekend”, zei ze toen.

Het weekend daarvoor had ze op 60m horden haar eerste competitiewedstrijd sinds maart vorig jaar achter de rug. Komend weekend wilde ze deelnemen aan het BK in het verspringen.

“Ook op het verspringen ben ik er technisch nog niet maar net daarom doe ik mee. Pas na mijn competities zal ik een beslissing nemen of ik wel of niet naar het EK indoor in Torun (5-7 maart, red.) ga. Op dit moment zeg ik niet neen en niet ja.”

Februari is een domper voor Thiam. Nadat ze eerder deze maand haar hond Titus verloor, ziet ze nu ook haar deelname aan het BK in rook opgaan.

