Scheidsrechter Wesli De Cremer is door het Referee Department aangesteld om het duel tussen Antwerp en STVV (zondag om 20.45u) in goede banen te leiden. De Cremer wordt bijgestaan door lijnrechters Lennert Becquet en Kristof Meers. Maarten Toeback is vierde ref, Nathan Verboomen is de man in het busje.